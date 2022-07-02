TOKİ konutlarının inşaat çalışmalarına başlandı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde TOKİ Konutlarının İnşaat Çalışmalarına Başlandı.
KAHRAMANMARAŞ 02.07.2022, 13:49 02.07.2022, 17:08
İlçeye Bağlı Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi Alıçlı Tepe Mevkiine Yapılacak Olan 212 Konutlu İnşaat Başlangıcı İçin Dualar Edildi.
Burada Açıklamalarda Bulunan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Konutların Yapımında Emeği Geçen Herkese Teşekkür Etti.
Namaz Vakti 03 Temmuz 2022
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