Toktay, yeni görevine başladı

1991 yılında Kahramanmaraş’ta Birlik TV ile gazetecilik mesleğine başlayan Toktay, bu mesleği 1996 yılına kadar sürdürdü. Gazetecilik mesleği sonrası memuriyet hayatına başlayan Toktay, uzun yıllar il dışında memurluk görevlerinde bulunarak 2014 yılında Kahramanmaraş’ın Büyükşehir olması sonrası merkez ilçe olarak kurulan Dulkadiroğlu Belediyesine tayini çıktı. Dulkadiroğlu Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürü olan Cemil Toktay, yaptığı başarılı çalışmalar ile adından sıkça söz ettirerek şimdi de kentin ikinci üniversitesi olarak kurulan İstiklal Üniversitesi’nin Genel Sekreter Vekili oldu.

Bizde Aksu TV ailesi olarak yeni görevine başlayan Cemil Toktay’a başarılar dileriz.