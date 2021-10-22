Tongar ve Gürkan Yarın KAFUM’da!

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında ünlü yazarlar Hatice Kübra Kongar ve Emrah Safa Gürkan 23 Ekim Cumartesi (yarın) okurlarıyla bir araya gelecek.

KAHRAMANMARAŞ 22.10.2021, 22:27
Tongar ve Gürkan Yarın KAFUM’da!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen “Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı” ikinci gününde de edebiyatın nabzını tutmaya devam ediyor. Kitapseverlerin ilk gününden adeta akın ettiği fuarda, 150 yayınevi ve 200 yazar binlerce eseriyle yer alırken birçok söyleşi ve imza günü etkinliği de düzenleniyor. Birbirinden ünlü yazarların 31 Ekim Pazar gününe kadar yer alacağı fuar, 23 Ekim Cumartesi günü (yarın) de iki usta kaleme ev sahipliği yapacak.

Milyonlara “Ebeveyn” Olmayı Anlattı

Eğitimci - Yazar Hatice Kübra Tongar, 2. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’a 23 Ekim Cumartesi günü (yarın) saat 13.00’da katılacak. “Bağırmayan Anneler” kitabıyla yüz binlerce annenin başucu eseri olan ve ‘Türkiye’nin en çok okunan çocuk eğitim kitabı yazarı’ unvanını alan Tongar, okurlarıyla imza günü düzenleyecek.

Tarihin Usta Kalemi

Fuara katılacak bir diğer yazar ise Tarih branşındaki birçok yayımın altında imzası bulunan Emrah Safa Gürkan olacak. Türkiye Bilimler Akademisi Bilimsel Telif Eser Ödülü’nün sahibi “Sultanın Casusları” kitabının yazarı Doç. Dr. Gürkan, birbirinden eğitici 7 farklı eseriyle, saat 15.00’da okurlarıyla buluşacak.

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