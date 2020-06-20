Topçalı Grup Yolunda astar atımı başladı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Onikişubat İlçesi Topçalı Grup Yolunda astar atım çalışmalarına başladı.
KAHRAMANMARAŞ 20.06.2020, 10:55 20.06.2020, 11:03
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında yol, genişletme, astar atımı ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Onikişubat İlçesi’nde Topçalı Mahallesi grup yolunda sathi kaplama öncesi astar atımına başladı.
Topçalı Mahallesi’ni Alanlı ve Andırın yoluna bağlayan 7 km uzunluğundaki yolda astar atım çalışmalarının ardından sathi kaplama çalışmalarına başlanacak.
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