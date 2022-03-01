Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı!

Toplantıda, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu.

Toplantı sonrasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, “Dünya Gazetesi ekibinin de katılımıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

KAGEGİK Başkanı Aykut Balcıoğlu’da, “Dünya Gazetesi’nin önemli isimleriyle bir araya geldik, bu gibi toplantıların devamının gelmesini diliyorum” dedi.