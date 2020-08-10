Toplu konut projesine başvurular bugün başlıyor!

30 Mart 2014’de yapılan yerel seçimler sonucunda seçilen ve kurucu Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Hanefi Mahçiçek liderliğindeki Onikişubat Belediyesi, 240 bin 464 hektarlık bir alanda, 54’ü merkez 136 mahallesi ve Türkiye’nin 30 ilinden fazla, 450 bini aşkın nüfusuyla Onikişubat ilçesine ve halkına hizmet ediyor

Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde ‘Üreten Türkiye’ olma yolunda sayısız projeyi hayata geçiren Onikişubat Belediyesi, insan odaklı ve bulunduğu bölgeye can suyu olan projelerle ilçesinin her noktasını yatırımla zenginleştiriyor. Birçok Büyükşehir Belediyesi’nde dahi olmayan projeleri tek tek ilçeye kazandıran Onikişubat Belediyesi, 2016 yılında ise dar gelirli aileler için toplu konut projesini hayata geçirmişti.

İLK OLARAK 604 AİLE EV SAHİBİ OLMUŞTU

Akkent yapı kooperatifi projesi kapsamında ilk olarak 604 aileyi ev sahibi yapan Onikişubat Belediyesi, son olarak, Çamlık, Boğaziçi ve Üngüt Mahallelerinde bulunan Aslankent, Çamlık ve Seyirtepe konutlarını tamamlayarak 200 aileyi daha ev sahibi yapmıştı. Konut projelerine ara vermeden devam eden Onikişubat Belediyesi, Ramada Otel arkasında başlayacağı konut projesi için start verdi. Onikişubat Belediyesi öncülüğünde Ramada Otel arka kısmında yer alan araziye yapılacak olan Toplu Konutlar için başvurular bugün Belediye hizmet binasında oluşturulan başvuru merkezine yapılacak. 125 metrekareden oluşacak olan konutlar, kaliteli, konforlu yapısı ile dikkat çekerken 3+1 şeklinde inşa edilecek.



