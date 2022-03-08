Toplu Taşıma Bugün Kadınlara Ücretsiz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla anlamlı bir kampanyaya daha imza attı. Bu kapsamda, 8 Mart Salı günü (bugün) şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren toplu taşıma araçları kadınlara ücretsiz hizmet verecek. Gece yarısına kadar geçerli olacak uygulamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Güngör, “Tüm Kahramanmaraşlı kadınlarımıza hediyemiz olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.