Toplu taşıma esnafına bayram müjdesi!
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Özel Halk Otobüsü esnafına yeni bir desteğin müjdesini verdi. Başkan Güngör, “Özel Halk Otobüsü esnafımıza sağladığımız aylık 2.500 TL’lik desteği artırıyoruz. Bayram dolayısıyla esnafımıza ilave 1.000 TL daha ödeme yapıyoruz. Bu ayki ödememiz 3.500 TL. Hayırlı olsun” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 15.07.2021, 13:35 15.07.2021, 17:35
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, önemli bir dayanışma adımı daha attı.
Kurban Bayramı öncesi Özel Halk Otobüsü esnafına ilave destek sağlanacağı duyuruldu. Onikişubat, Dulkadiroğlu, Afşin ve Elbistan ilçelerinde faaliyet gösteren toplam 409 Özel Halk Otobüsü esnafına Kurban Bayramı dolayısıyla 1000 TL daha ilave destek sağlanacak.
Dünya genelinde Mart 2020 tarihinden itibaren etkisini hissettiren Covid-19 pandemisinin kamusal alanlarda oluşturduğu kısıtlılıklar sebebiyle araç başı aylık 2 bin 500 TL destek veriliyordu. Kurban Bayramı sebebiyle ödemelere ilave olarak 1000 TL destek sağlanacağı açıklandı.
Pandemi süresinde Özel Halk Otobüs esnafına sağlanan destek miktarı ise 26.5 Milyon TL’ye ulaştı.
İlave 1.000 TL
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Pandemi süreciyle birlikte şehir genelinde olduğu gibi Özel Halk Otobüsü esnafımıza da desteğimizi sürdürüyoruz.
Aylık sağladığımız 2.500 TL’ye ilave olarak tüm esnafımıza 1.000 TL bayram desteği vereceğiz. Bu ayki ödememiz 3.500 TL olacak. Esnafımıza hayırlı olsun. İnşallah desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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