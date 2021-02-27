Toplu taşıma şoförlerine eğitim verildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma filosuna kazandırdığı yeni Mercedes-Benz Conecto otobüsleri kullanacak şoförler eğitimden geçti. Araç Tanıtım Eğitimi ve Ekonomik Araç Kullanım Eğitimi olmak üzere 2 kategoride verilen eğitimlerle, şoförlerin otobüs teknolojisini verimli kullanması, sürüş emniyetinin sağlanması, sürücüler ve yolcular için konforun artırılması ve aktif - pasif emniyet sistemlerinin doğru işletimi sayesinde trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor.

Uzman Sürücü Kadrosu

Verilen sürücü eğitimlerine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizin hizmetine yeni tahsis edilen ileri teknoloji otobüslerimizin verimli ve etkin şekilde kullanılması için personellerimiz bir dizi eğitimden geçti. Ulaşım güvenliğinin sağlanması, teknolojik sistemlere sahip araçlarımızın tanınması ve uzman şoförler tarafından kullanılması önem arz etmekte. Bizler de bu tip eğitimlerle uzman sürücü kadromuzun araç sınıflarına uygun olarak yeterliliğini artırmaya çalışıyoruz. Yeni araçlarımız şehrimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.