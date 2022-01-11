Toplu taşımada erişilebilirlik standartları yükseliyor
Görme Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Özel gereksinimli vatandaşlarımızın da katılımlarıyla toplu taşıma araçlarından, yürüyüş yollarına kadar önemli düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Erişilebilir belediyecilik anlayışıyla engelleri kaldırıyoruz” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 7 – 14 Ocak tarihleri arasında kutlanan Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda özel gereksinimli vatandaşlarla bir araya geldi. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’in yanı sıra Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Mustafa Çakmak ve çok sayıda vatandaş da etkinliğe katıldı. Başkan Güngör yaptığı konuşmada, “Bizler yerel yönetimler olarak özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için elimizdeki imkanları zorlayarak ciddi gayretler sarf ediyoruz. Hamdolsun, toplu taşıma ve yürüyüş yollarındaki çalışmalarımız erişilebilirlik sertifikalarıyla neticelendi. Kahramanmaraş bu noktada öncü bir şehir” diye konuştu.
2 Ay İçinde Kullanılacak
Görme engelli vatandaşlar için önemli bir dizi düzenlemenin de müjdesini paylaşan Başkan Güngör, “Toplu taşımada ayrımcılık ifade eden seslendirmeler artık kullanılmayacak. Bunun dışında Kahramankart uygulamamız için sesli durak uyarısı gibi bir dizi kolaylığı içeren yeni bir güncelleme 2 ay içinde kullanılmaya başlanacak. İnşallah otobüslerimizin içindeki gibi duraklarımız da belirtici olacak. Erişilebilir belediyecilik anlayışıyla engelleri kaldırıyoruz” ifadelerine yer verdi.
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