Toplu Taşımada HES Kodu Zorunluluğu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada bulaş riskini önleme amacıyla HES Kodu uygulamasına geçiyor. İç İşleri Bakanlığı ‘Şehiriçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması’ genelgesi ve İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararı gereğince toplu taşıma kullanan vatandaşların Kahramankart ve temassız kredi kartlarına HES Kodu’nu tanımlamaları gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi internet sitesi https://kahramanmaras.bel.tr/ ile https://www.kahramankart.com.tr/ üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirilen tanımlama işlemi için belirlenen son tarih 15 Aralık Salı.

Eşleştirme Çok Pratik

Konu ile ilgili olarak Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı'nın "Şehiriçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca, şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların seyahat kartlarını HES Kodları ile entegre etmeleri yönünde karar alınmıştır. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli altyapı çalışmalarını tamamladık. Vatandaşlarımız Kahramankart ya da kullandıkları temassız kredi kartlarını Büyükşehir Belediyemiz internet sitesi https://kahramanmaras.bel.tr/ ya da https://www.kahramankart.com.tr/ üzerinden basit bir şekilde HES Kodları ile eşleştirebilmektedir. Bu sistemle temaslı vatandaşların ulaşım kartları, izolasyon süreleri boyunca otomatik askıya alınacaktır. HES Kodu ile Kahramankart eşleştirmesini 15 Aralık Salı gününe kadar tamamlamayan vatandaşlar, genelge gereği toplu taşıma araçlarından yararlanamayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

HES Kodu Nasıl Alınır?

Covid-19 hastalığı açısından bireylerin herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli bir şekilde paylaşmaya yarayan HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, uygulama, e devlet ya da sms üzerinden alınabiliyor. Telefona indirilen uygulama üzerinden ‘HES Kodu oluştur’ butonu tıklanır ve kod kullanım süresi seçilir. Ardından kod oluşturulur. E devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme linki kullanılarak da HES Kodu oluşturma tercih edilebilir. Diğer seçenek olarak sms ile, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılıp 2023'e sms atılarak da HES Kodu alınabilir.