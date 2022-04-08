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Toplu taşımadan çevreye, yeni araçlar vatandaşın hizmetine sunuldu

Yeni Otobüs ve Hizmet Araçları Teslim Töreni’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Geçtiğimiz yıl 5 otobüs almıştık. Bugünkü araçlarla bu sayımızı 10’a çıkarmış olduk. Bunun yanı sıra çevre hizmetleri için 35, Halk Ekmek Fabrikası için 12, İtfaiye Teşkilatımız için de 5 yeni aracı daha hizmete alıyoruz. Bu araçların hepsi şehrimizin, hemşehrilerimizin hizmetinde. Hayırlı olsun” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 08.04.2022, 13:57 08.04.2022, 14:07
Toplu taşımadan çevreye, yeni araçlar vatandaşın hizmetine sunuldu
Toplu taşımadan çevreye, yeni araçlar vatandaşın hizmetine sunuldu…
Toplu taşımadan çevreye, yeni araçlar vatandaşın hizmetine sunuldu…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yeni Belediye Otobüsleri ve Hizmet Araçları Teslim Töreni gerçekleştirildi. Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe başkanları, STK temsilcileri, vatandaşlar ve basın mensupları yer aldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mercedes Benz Türk Kamu Satış Müdür Yardımcısı Doğan Celep, 5 yeni araçla birlikte Kahramanmaraş’a 10 yeni otobüsün teslim edildiğini belirtti.

Yılda 50 Milyon Yolcu

Celep’in konuşmasının ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, toplu taşıma, çevre hizmetleri, Halk Ekmek Fabrikası ve İtfaiye için alınan araçların hayırlı olmasını diledi. Başkan Güngör, “Şehrimizde toplam 471 araçla aylık 4 milyon civarında, yıllık da 50 milyon civarında yolcu taşıyoruz. Tabi şehrimizde ulaşım hizmetini çoğunlukla Özel Halk Otobüslerimiz aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte Özel Halk Otobüsü esnafımızla iş birliği içerisinde çok güzel işlere imza attık. Zor dönemlerden geçen otobüs esnafımızın her zaman yanında olmaya gayret ettik. Her ay düzenli olarak sağladığımız desteklere ek olarak aylık akaryakıt fiyat farkını da otobüs esnafımıza ödemeye başladık. Buna da Kahramanmaraş Modeli adını verdik. Özel Halk Otobüsü esnafına akaryakıt fiyat farkını doğrudan ödeyen tek Büyükşehir Belediyesi olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Otobüs esnafımızı mağdur etmemek adına desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

Belediye Otobüsü Sayısı 70’e Çıktı

Yeni alınan araçlarla belediye otobüsü sayısının 70’e çıkarıldığını da açıklamalarına ekleyen Başkan Güngör, “Geçtiğimiz yıl şehrimize 5 adet yeni otobüs kazandırmıştık. Bugün de teslim aldığımız bu araçlarla toplam sayımızı 10’a çıkarmış olduk. Yeni aldığımız otobüslerin standardı çok yüksek. Çevreye duyarlı, tasarruflu, yolcular için konforlu biniş sağlayan sistemler, engelli rampası, kör nokta ve çarpışma önleyici sensörler bulunuyor. Yeni otobüslerimizi ana caddelerde ve uzun güzergâhlarda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimize kazandırdığımız otobüslerin bugünkü değeri 23 Milyon TL. Bu tutarı tamamen öz kaynaklarımızla karşıladık” dedi.

Çevre Hizmetlerine 35 Araç

Çevre hizmetleri için de 35 yeni aracın alındığını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün Çevre koruma Kontrol Dairesi Başkanlığımız bünyesinde hizmet verecek toplamda 35 adet ilaçlama aracı aldık. Bunlar daha önce kiralama yöntemiyle yapılıyordu. Ancak bu sefer satın almaya karar verdik. 2 yıl içerisinde yeni aldığımız bu araçlar kendisini amorti edecek. Yeni

aldığımız araçlar ilaçlama dışında da Büyükşehir Belediyemizin diğer hizmetlerinde de kullanılabilecek” diye konuştu.

56 Milyon TL’lik Yatırım

İtfaiye Teşkilatı’nın da güçlendirildiğine dikkat çeken Başkan Güngör, “Bugün 3 merdivenli araç ve 2 arazözü filomuza kazandırdık. Bununda bugünkü yatırım maliyeti tam 8 Milyon TL. Bugün şehrimize kazandırdığımız araçların toplam maliyeti 56 Milyon TL. Bu araçlar toplu taşımadan çevre hizmetlerine, halk ekmek fabrikasından İtfaiye Teşkilatımıza kadar birçok birimde hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Önemli Çalışmalar Gerçekleştirildi

Teslim töreninde konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, “İtfaiyeden ulaşıma, ilaçlamadan diğer hizmetlere kadar birçok ihtiyacı karşılayacak yeni hizmet araçlarını şehrimize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte Büyükşehir Belediyesi’nin mali sürdürülebilirliğini sağlayarak bütçesini disipline eden Hayrettin Bey’i kutluyorum. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde Büyükşehir Belediyemizin ciddi anlamda bir mali disipline kavuştuğunu görüyoruz. Yatırım – bütçe – borç dengesinin sağlanması noktasında ciddi çalışmaların hayata geçirildiğine şahit olduk. Ayrıca bu süreçte mali yapı disipline edilirken birçok yatırım da hayata geçirildi. Bugün de şehrimize hizmet verecek yeni araçlar kazandırılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Ünal’ın konuşmasının ardından Kahramanmaraş’a kazandırılan yeni araçlar incelendi.

#Kahramanmaraş #Toplu Taşıma #Aksu Tv #aksu tv haber #Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
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