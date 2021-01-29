Toplum destekli polisten zehirlenme uyarısı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

İlçe merkezindeki bazı mahalleleri ziyaret eden polis ekipleri, vatandaşlara broşür dağıtıp, zehirlenmelere karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Esentepe Mahallesinde de 85 yaşındaki Meryem Çetin’i de evinde ziyaret eden polis memurları doğru soba yakma teknikleri anlattı.

Polislere dua eden Meryem Çetin, kendisinin bugüne kadar sobayı yanlış yaktığını, doğru yakımı ise polislerin anlatımından sonra öğrendiğini söyledi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Ahmet Berker karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı doğru soba yakma tekniklerini anlattıklarını, doğalgaz zehirlenmelerine karşı da broşür dağıtarak vatandaşları uyardıklarını söyledi.

Toplum destekli polisler ziyaretlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara da kömür verdi.