Toprağın Bereketi izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!
Aksu TV ekranlarının merakla beklediği erdem Bağcı’nın hazırlayıp sunduğu torağın bereketi programının bu haftaki konuğu KSÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez oldu.
KAHRAMANMARAŞ 16.03.2021, 14:12 16.03.2021, 14:39
Programda ceviz yetiştiriciliği konuşuldu.
Sütyemez genel meyvecilik hakkında da bilgiler verdi.
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