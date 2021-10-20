Toyota Plaza Toymar, farkını vermiş olduğu hizmetler ile hissettiriyor

1996 yılında iş insanı Ökkeş Gümüşer tarafından kurulan Toyota Plaza Toymar, Kahramanmaraşlı vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 20.10.2021, 17:03
Toyota Plaza Toymar, farkını vermiş olduğu hizmetler ile hissettiriyor

Toyota Plaza Toymar’da sıfır araç satışı, ikinci el ve yetkili servis bakımı ile araç kiralama gibi birçok hizmetler sizleri bekliyor.

Toymar’da yetkili servis bakımı çerçevesinde periyodik bakımlar, arızalar, kaporta-boya, hasarlı araç tamiratı ile sigorta ve kasko desteği de Kahramanmaraşlı vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Yetkili servis bakımıyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Toyota Plaza Toymar Servis Müdürü Soner Eşbah “firmamızda %100 müşteri memnuniyetiyle çalışılmakta ve tüm bakım hizmetleri verilmektedir” diye konuştu.

Öte yandan müşteri memnuniyetiyle ilgili de konuşan Eşbah şunları söyledi.

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