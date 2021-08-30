Trabzon'a şehit ateşi düştü

MSB'den yapılan yazılı açıklama şöyle;

Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

ARSİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Sınır ötesinde Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde görev yapan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 20 gün önce düzenlenen terör saldırısı sonucunda ağır yaralandı. İlk müdahalesi sınır ötesinde yapılan Uzman Çavuş Şebelek, getirildiği Türkiye'de Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedaviye alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Şebelek, bugün akşam saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin acı haberi memleketi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve yakınlarına ulaştı. Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 31 Ağustos günü Arsin ilçesinde düzenlenecek törenle aile kabristanlığında toprağa verilecek.