Trabzon caddesi’nde maske denetimi gerçekleştirildi

Dünya düzenini altüst eden koronavirüsle mücadele ülkemizde normalleşme süreciyle birlikte devam ederken, aşılama çalışması da tüm hızla ilerliyor. Bu noktada gerek koronavirüs tedbir kurallarının gevşetilmesi, gerekse de aşılama nedeniyle kalabalık alanlarda vatandaşların eskisi gibi maske takmadığı görülüyor.





Virüsün kişiden kişiye bulaşmasını engelleyen maskenin ülkemizde hala kullanımı zorunlu olmasını rağmen kullanımında yaşanan düşüş nedeniyle. Dulkadiroğlu Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren covid-19 denetim ekipleri, kentin en işlek caddelerinden biri olan Trabzon Caddesi’nde maske denetimi yaptı.



Esnaf ve vatandaşlara virüsle mücadelenin devam ettiği uyarısında bulunan Ekipler, insanlara virüsten korunmanın en önemli tedbir yöntemleri olan maske, mesafe ve temizlik konularına riayet etmeleri gerektiğini söyledi.

“KURALA UYMAK İSTEMİYORLAR”

İnsanlara saygı duymuyorlar ve saygısızlık aynı koronavirüs gibi yayılıyor diyen Vatandaş Funda Öztürk, “Maske takmayan insanlar empati kurmadan davranıyorlar. Mesela onların ailelerinde büyükleri olmaya bilir ama diğer ailelerde büyükler olabilir, kronik hastalar olabilir. Diğer insanlara saygı duymuyorlar ve saygısızlık aynı korona gibi yayılıyor. İnsanların maske takmamasını ben saygısızlık olarak görüyorum. İnsanlar sıkıldığı için kurala uymak istemiyorlar, başkaldırmaya başlıyorlar” dedi.

Muhabir: Gökhan çalı