Trafik kazası sonrası otomobil su kanalı üzerinde askıda kaldı
Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ 06.04.2022, 21:54
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Yahya Kemal Mahallesinde Cuma A. yönetimindeki 27 ABU 480 plakalı otomobil ile Ali K. idaresindeki 46 LH 644 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada çarpmanın etkisiyle otomobil su kanalı üzerinde askıda kaldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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