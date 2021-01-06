Trafik Yönetim Merkezi 7/24 Hizmette

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘Akıllı Şehir’ sistemlerini uygulayarak yeni teknoloji sistemleriyle denetlenebilen, sevk ve idare edilebilen bir trafiğe sahip olmayı hedefliyor. Büyükşehir’e bağlı Trafik Yönetim Merkezi, kent trafiğinin denetlenmesi, trafik akışının sağlanması adına muhtelif noktalarda bulunan 190 kamera ve DMS (Değişken Mesaj Sistemi) gibi akıllı sistemleri kullanaraktrafiğin nabzını tutuyor. Akıllı teknolojilerle denetlenen trafikte en ufak bir değişiklik bile %95 doğruluk oranında saptanabiliyor ve trafiğin devamlılığı adına müdahale edilebiliyor.

Akıllı Şehir Akıllı Trafik

Büyükşehir Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki Trafik Yönetim Merkezi personelleri, olası trafik sorunlarından, şehri olumsuz etkileyen afet durumlarına kadar pek çok olayıen hızlı şekilde tespit ediyor, önlemini alıyor ve ilgili kuruma sevk ediyor. Akıllı sistemleri kullanan trafik denetleme modelinde tüm kavşakları izlenebiliyor ve sinyalizasyon sistemlerine merkezden müdahale edebiliyor. Trafik Yönetim Merkezi, sahip olduğu teknolojik yeterlilik sayesinde eski sistemlere kıyasla trafiğin sıkışık olacağı öngörülen saat veya günlerdeki değişkenlere göre uyarı vererek denetimi kolaylaştırıyor.

İşbirliğiyle Çalışıyor

Büyükşehir Trafik Yönetim Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ile işbirliği yaparak çalışıyor. Bu sayede teknolojik donanımlarla 24 saat denetlenen trafikteki aksaklıklar ilgili birimlere bildirilerek daha hızlı müdahale imkânı sunulmuş oluyor. Trafik Yönetim Merkezi’nde bulunan polis memurları aracılığıyla Emniyet güçlerinin ve Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonu da en yüksek seviyede sağlanıyor.

Gözümüz Yollarda

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Melike Özdemir Trafik Yönetim Merkezine ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ın trafik akışının devamlılığını sağlamak için tüm birimlerimizle çalışıyoruz. İşbirliği içinde çalıştığımız kamu kurumlarıyla şehrimizin ulaşımını ‘Akıllı Şehir’ uygulamaları kullanarak daha da güçlendiriyoruz. Gözümüz hemşehrilerimizin güvenliği için daima yollarda” ifadelerini kullandı.