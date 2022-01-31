Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde kar yağışı ve fırtına sonucu etrafa savrulan nesneleri bulunduğu yerden kaldırarak trafik güvenliğini sağlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 31.01.2022, 14:19
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında 220 araç ve 600’ün üzerinde personelle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin yüksek kesimlerinde ana arterlerde, bulvarlarda ve kavşaklarda kar küreme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekipler, diğer taraftan fırtına sonucu yaya geçitleri, orta refüjler, ve otobüs durakları gibi muhtelif yerlere savurulan çeşitli türden nesneleri bulunduğu yerden kaldırarak ulaşımda oluşabilecek aksamaları engellemeyi hedefliyor. Ayrıca ekipler, ana arterlerde, üst geçitlerde, otobüs durakları ve yürüyüş yollarında oluşabilecek don ve buzlanmanın önüne geçmek için şehir genelinde kazıma, tuzlama ve solüsyon uygulamalarını sürdürüyor.
Namaz Vakti 31 Ocak 2022
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|16
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|O
|P
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|45
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|21
|45
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|38
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|21
|36
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|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
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|20
|33
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|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
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|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
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|22
|48
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|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
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|22
|31
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|22
|29
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|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
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|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
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|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
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|21
|11