TSK'dan akılalmaz operasyon! Afrin'den kaçan o terörist Kahramanmaraş'ta yakalandı!

Afrin'in tamamen teröristlerden arındırıldığı harekat sırasında yaralanan "Hakkı" Kod adlı Mustafa Mustafa (51) adlı YPG/PKK'lı terörist, bölgeden yaralı olarak kaçıp Türkiye'ye geçti. Kahramanmaraş'a gelen terörist, tedavisinin ardından Elbistan ilçesinde kendisini Esad'ın zulmünden kaçan Suriyeli gibi tanıtarak, bir çiftlikte çalışmaya başladı.

Durumu öğrenen Polis istihbarat ekipleri teknik takibe aldıkları teröristi yakından görmek için hayvan tüccarı kılığında çiftliğe de gitti. Çiftlik dışına çıktığında da bir gölge gibi izledikleri teröristi, zaman zaman da drone ile havadan takip eden istihbarat birimleri, irtibatlarını ve faaliyetlerini tespit etti. 40 gün süren bu takibin ardından geçen yalı günü harekete geçen Özel Harekat ve TEM Şubesi polisleri,, teröristi kıskıvrak yakaladı. İfadesinde 4 yıl boyunca örgütün içinde silahlı faaliyet yürüttüğünü söyleyerek çarpıcı itiraflarda bulunan terörist, Mehmetçiğin kahramanlık destanı yaztığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında, YPG/PKK'nın bölge halkına yaptığı zulmü de anlattı.

Örgütün, o dönemde Afrin ve çevresinde kendilerine maddi ve fiziki destek vermeyen sivil halka acımasızca işkence yaptığını ve öldürdüğünü, çocuk yaştaki kızlar ve kadınların tecavüze uğradığını söyleyen terörist, "Afrin şehir merkezi çevresi ile Darmık, Burseya, Keltepe, Racu, Cinderesi'ndeki tüm mevzilere, çocuk yaşta denilebilecek ve çoğu zorla ailesinden alınmış ya da kaçırılmış olanlar yerleştirdi. Türk Askerinin harekata başlamasıyla Kandil bölgesinden gelen PKK'lılar, bu çocuklara zorla cesaret hapı yutturdu.

Kendilerine verilen silahları bile taşımakta zorlanan yüzlerce çocuk çatışmaların ön saflarına konulurken daha tecrübeli olan örgüt üyeleri, ilk ateşten sonra kaçıp, kapılarını kırarak girdikleri mağazalardan sivil kıyafet giyerek kaçtılar. Örgüt 2- 3 yıl boyunca Raco ve Cinderesi'nde iş makineleriyle tüneller kazdırıp, 'Türk askeri burayı geçemez" dedi. Asker çok kısa sürede ele geçirince de darmadağın oldu.