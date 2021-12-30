TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarı kapsamında sergilendi!
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Genç Osman Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, okulda düzenlenen TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarı kapsamında sergilendi.
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2021, 12:32 30.12.2021, 17:37
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlı’da serginin açılışını yaptı.
Durdu Mehmet Gençoğlan Fen bilimler öğretmeni TÜBİTAK 4006 projeleri bizim için büyük bir fırsat oluşturuyor pandemi dolaysıyla iki yılsonunda yapmış olduğumuz çalışmalarda ilkokul öğrencilerimizin emekleriyle projeleri burada sergilemiş bulunmaktayız diyerek sözlerine şöyle devam etti:
Projeleri zevkle hazırlayan öğrenciler ise Aksu Haber’e yaptıkları projeleri anlattılar.
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