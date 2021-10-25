TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergi açıldı!
Okul bahçesinde sergilenen projeler öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlandı.
KAHRAMANMARAŞ 25.10.2021, 17:16 25.10.2021, 18:52
TÜBİTAK Bilim Fuarına Onikişubat Kaymakamı Serken Keçeli ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de katıldı.
Kaymakam Keçeli ve Başkan Güngör, bilim fuarını gezerek öğrencilerden bilgiler aldı.
Başkan Güngör, TÜBİTAK Bilim Fuarının ve yapılan projelerinin önemine vurgu yaptı.
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