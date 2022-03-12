TÜGVA diplomasi okulunda eğitimler devam ediyor!
TÜGVA Diplomasi Okulu Kapsamında Diplomat adayları için önemli bir tecrübe kazanımı olan K-MUN eğitimi Verildi.
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2022, 11:15 12.03.2022, 13:47
TÜGVA İl Temsilciliğinde Düzenlenen Eğitim Programına Diplomasi Okulu Öğrencileri Eksiksiz Katılım Sağladı.
"K-MUN", Eğitimi kapsamında Birleşmiş Milletlerin, temsil ettikleri kurumları canlandırılarak eğitsel bir simülasyon gerçekleştirildi.
Program Sonunda Aksu Haber’e Konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Diplomasi Okulunun amacına uygun olarak uygulamalı eğitimleri de hayata geçirdiğine dikkat çekti.
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