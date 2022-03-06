TÜGVA diplomasi okulunda eğitimler devam ediyor!

TÜGVA il temsilciliğinde düzenlenen eğitim programına diplomasi okulu öğrencileri eksiksiz katılım sağladı.

Program sonunda Aksu Haber’e konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu diplomasi okulunun ikinci kısmında dış siyasetin konuşulduğuna dikkat çekti.

İran Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Hakkı Uygur ise iran üzerinde yapılan faaliyetlerin anlatıldığını belirterek önümüzdeki sürecin değerlendirildiğini ifade etti.