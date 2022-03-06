TÜGVA diplomasi okulunda eğitimler devam ediyor!
TÜGVA diplomasi okulu kapsamında İran Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Hakkı Uygur bölgesel jeopolitik denklemde İran: fırsatlar ve zorluklar konulu eğitim verdi.
KAHRAMANMARAŞ 06.03.2022, 09:55 06.03.2022, 11:42
TÜGVA il temsilciliğinde düzenlenen eğitim programına diplomasi okulu öğrencileri eksiksiz katılım sağladı.
Program sonunda Aksu Haber’e konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu diplomasi okulunun ikinci kısmında dış siyasetin konuşulduğuna dikkat çekti.
İran Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Hakkı Uygur ise iran üzerinde yapılan faaliyetlerin anlatıldığını belirterek önümüzdeki sürecin değerlendirildiğini ifade etti.
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