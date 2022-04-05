TÜGVA geleneksel iftar yemeği düzenlendi

Birlik ve beraberlik adına düzenlenen iftar programına yoğun katılım gerçekleşti.

İftar Programına Başbakan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Müftüsü Mustafa Tekin, öğrenciler ve davetliler katılım sağladı.

Kuranı Kerim Tilaveti ile başlayan program ezanın okunması ile hep beraber oruçlar açıldı.

Programla ilgili bir açıklama yapan TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu davetlerine icabet eden herkese teşekkür etti.