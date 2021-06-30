TÜGVA il binasında icathanenin açılışı gerçekleştirildi!

Kahramanmaraş TÜGVA İl Binasında İcat hanenin açılışı TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu’nun katılımları ile gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 30.06.2021, 18:10 30.06.2021, 18:47

Kahramanmaraş’ta faaliyetlerine aralıksız olarak devam eden TÜGVA öğrenciler için yenilik yapmaya devam ediyor.

Bir dizi ziyaretler için Kahramanmaraş’a gelen TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu TÜGVA Kahramanmaraş İl binasınıda ziyaret etti.

İl Binasında incelemelerde bulunan Başkan Eminoğlu’na öğrencilerden çiçek geldi.

Genç öğrencilerin kendilerini geliştirmesi için kurulan İcat Hanenin açılış törenine TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti İl Başkanı Av. Fırat Görgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve TÜGVA üyeleri katılım sağladı.

Burada açılış konuşması yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz İcat hanede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Ak Parti İl Başkanı Av. Fırat Görgel açılış konuşmasında bu açılışta bulunmak bizleri onurlandırdı ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Yaptığı Konuşmada icat hanenin açılışını bugün yapmış olacağız dedi.

Son olarak Tügva Genel Başkanı Enes Eminoğlu’da yaptığı konuşmada TÜGVA olarak 81 ilde faaliyetlerimize devam ediyoruz ifadelerini kullandı.

Açılışı gerçekleştirilen icathaneyi protokol gezerek yetkililerden icathane hakkında bilgiler aldı.

Heyet daha sonrasında kıraathaneyi de  gezerek kıraathanede ders çalışmakta olan öğrencilerle sohbet etti.

#Kahramanmaraş TÜGVA İl Binası #TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu
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