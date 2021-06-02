TÜGVA İl Temsilciliği kurslarına yeniden başlıyor!

Kabine toplantısının hemen ardından alınan kararla TÜGVA Kahramanmaraş İL Temsilciliği pandemi öncesi gençlere yönelik sürdürülen kursları yeniden faaliyete geçirdi.

TÜGVA Kahramanmaraş İL Temsilciliği binasında 12 derslikte verilen eğitimler ve kurslarla geleceğin teminatı yaklaşık 50 gencin eğitim hayatlarını destekleyecek, ahlaki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak etkinlikler yapılıyor.

TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, yaptığı açıklamada gençlik için ellerinden gelen bütün gayretleri gösterdiklerini belirterek kursların eğitim ve etkinliklerin yeniden başladığını söyledi.