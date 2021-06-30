TÜGVA Kahramanmaraş 3. olağan genel kurulu gerçekleşti!

Genel Kurula BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kamu Kurum Temsilcileri STK Temsilcileri TÜGVA'lı gençler katılım sağladı.

Genel Kurulda Furkan Sehithanoğlu güven tazeleyerek tekrar TÜGVA İl Temsilcisi olarak seçildi.

Genel Kurulda Güven tazeleyen TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu yapmış olduğu konuşmada 2018 yılında göreve geldiklerinden bu zamana kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise TÜGVA'nın önemli bir teşkilat yapılanması olduğuna dikkat çekti.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu yaptığı konuşmada yeni yönetime hayırlı olsun temennisine bulundu.

TÜGVA Genel Merkez Girişimcilik Koordinatörü İsmail Evlek TÜGVA’lı gençlerin sütçü imamın derdini ve tavasını terketmediğini söyledi

TÜGVA Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci durmaksızın gençler için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Genel Kurulda güven tazeleyen TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Aksu Haber’e yaptığı açıklamada gençlerin kendiler için çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak önlar için daha çok çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tügva Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise coşkulu bir genel kurul olduğuna dikkat çekti.