Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen projeler kapsamında bu desteklerden yararlanan TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliği mavera kütüphanesini gençlerin hizmetine sundu.

Sosyal destek projesi (sodes) kapsamında desteklenerek oluşturulan kütüphanede 1500’den fazla kaynaktan yararlanma imkanı bulunan gençler nezih bir ortamda derslerine çalışabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Tügva Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu projenin detaylarından bahsederek gençleri Mavera Kitap Kafe’ye davet etti.

Buranın imkânlarından faydalanan öğrenciler ise çok başarılı bir proje olduğuna dikkat çekti.