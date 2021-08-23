TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliğinden 5. geleneksel aşure programı!
TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliği muharrem ayı dolayısıyla birlik ve beraberliğin sembolü olan aşure etkinliği düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 23.08.2021, 15:35 23.08.2021, 15:47
Düzenlenen aşure etkinliğine MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, öğrenciler ve velileri katılım sağladı.
düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu 5. Geleneksel Aşure Programını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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