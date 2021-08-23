TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliğinden 5. geleneksel aşure programı!

TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliği muharrem ayı dolayısıyla birlik ve beraberliğin sembolü olan aşure etkinliği düzenledi.

KAHRAMANMARAŞ 23.08.2021, 15:35 23.08.2021, 15:47
TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliğinden 5. geleneksel aşure programı!

Düzenlenen aşure etkinliğine MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, öğrenciler ve velileri katılım sağladı.

düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu 5. Geleneksel Aşure Programını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

#aksu tv haber #Aksu Haber #Aşure #TÜGVA #MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi #Aksu Tv #Tügva İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu
Yorumlar (0)
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 23 Ağustos 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 2 6
2. Fenerbahçe 2 6
3. Konyaspor 2 6
4. Beşiktaş 2 4
5. Karagümrük 2 4
6. Kasımpaşa 2 4
7. Trabzonspor 1 3
8. Galatasaray 1 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Alanyaspor 2 3
11. Gaziantep FK 2 1
12. Adana Demirspor 2 1
13. Hatayspor 1 1
14. Antalyaspor 2 1
15. Rizespor 2 1
16. Göztepe 2 1
17. Kayserispor 2 1
18. Sivasspor 1 0
19. Başakşehir 2 0
20. Giresunspor 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Eyüpspor 2 6
3. Bandırmaspor 2 6
4. Manisa FK 2 6
5. Tuzlaspor 2 4
6. Menemenspor 2 3
7. Samsunspor 1 3
8. Balıkesirspor 2 3
9. Adanaspor 2 2
10. Ankaragücü 2 2
11. Altınordu 2 1
12. Ankara Keçiörengücü 2 1
13. Bursaspor 1 1
14. Gençlerbirliği 2 1
15. Kocaelispor 2 1
16. Boluspor 1 0
17. Erzurumspor 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Denizlispor 2 0
Takımlar O P
1. Chelsea 2 6
2. Liverpool 2 6
3. Brighton 2 6
4. Tottenham 2 6
5. M. United 2 4
6. Everton 2 4
7. Brentford 2 4
8. Man City 2 3
9. West Ham 1 3
10. Aston Villa 2 3
11. Leicester City 1 3
12. Watford 2 3
13. Southampton 2 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Leeds United 2 1
16. Wolverhampton 2 0
17. Burnley 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Arsenal 2 0
20. Norwich City 2 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 2 6
2. Real Madrid 2 4
3. Barcelona 2 4
4. Mallorca 2 4
5. Valencia 2 4
6. Sevilla 1 3
7. Real Sociedad 2 3
8. Levante 2 2
9. Cádiz 2 2
10. Real Betis 2 2
11. Athletic Bilbao 2 2
12. Granada 2 2
13. Espanyol 2 2
14. Villarreal 2 2
15. Osasuna 1 1
16. Elche 2 1
17. Celta de Vigo 1 0
18. Getafe 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Rayo Vallecano 2 0