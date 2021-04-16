TÜGVA Kahramanmaraş il temsilciliğinden okçuluk eğitimleri!

Maden çağının açılması ve atın eğitilmesi sonrası Türklerin Orta Asya’dan göçleriyle ok ve yayın kullanımındaki becerilerini dört bir yana yaymışlardır.

Türklerde ata sporu olarak da bilinen geleneksel türk okçuluğu tügva Kahramanmaraş il temsilciliğinde verilen eğitimlerle yaşatılmaya devam ediyor.

Öğrenciler burada hem stres atıyor hem de aldıkları eğitimlerle yarışmalara hazırlanıyor. TÜGVA Kahramanmaraş il temsilcisi Furkan seyithanoğlu Aksu Haber’e yaptığı açıklamada