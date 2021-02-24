TÜGVA Kahramanmaraş kursları açtı
TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliği gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda birçok alanda pandemi öncesi sürdürülen kurslar yeniden açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 24.02.2021, 13:19 24.02.2021, 18:18
TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliği gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerine aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda birçok alanda pandemi öncesi sürdürülen kurslar yeniden açıldı.
TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliği binasında verilen eğitimler ve kurslarla geleceğin teminatı gençlerin eğitim hayatlarını destekleyecek, ahlaki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak etkinlikler yapılıyor.
TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, yaptığı açıklamada gençlik için ellerinden gelen bütün gayretleri gösterdiklerini belirterek kursların eğitim v etkinliklerin yeniden başladığını söyledi.
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