TÜGVA Kahramanmaraş temsilcileri, Aksu TV’yi ziyaret etti.

Ziyarette Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, TÜGVA ‘ya Kahramanmaraş’ta yapacakları çalışmalarda başarılar dileyerek, gençlikle ilgili çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişin de bulunuldu.

KAHRAMANMARAŞ 14.10.2020, 17:26 14.10.2020, 19:34
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TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, TÜGVA'nın Kahramanmaraş’ta yaptığı projeler hakkında bilgiler verdi.



TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, Aksu TV’nin yeni yayın dönemini de tebrik etti.


 

#TÜGVA Kahramanmaraş temsilcileri #Aksu Tv #ziyaret #Aksu Haber
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