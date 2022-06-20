TÜGVA, Onikişubat Belediyesi işbirliği ile açıldı

Şehit Serkan Yılmaz Bilgi Ve Kültür Evinde Gerçekleştirilen Açılış Törenine Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Tügva Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, Suzan Ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Ve Davetliler Katılım Sağladı.

Tören Kur’an-I Kerim Tilaveti İle Başladı.

Ardından Tügva Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Açılış Konuşmasını Yaptı.

Eğitimin Çok Önemli Olduğunu Dile Getiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek En Önemli Yatırımın Bu Alana Yapılan Yatırım Olduğuna Dikkat Çekti.

Konuşmaların Ardından Kurs Derslikleri Gezilerek Öğrencilerle Bir Süre Sohbet Edildi.

Program Toplu Hatıra Fotoğrafının Çekilmesiyle Son Buldu.