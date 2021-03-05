TÜGVA Onikişubat kursları açtı
TÜGVA Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Temsilciliği gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda birçok alanda pandemi öncesi sürdürülen kurslar yeniden açıldı.
TÜGVA Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Temsilciliği gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda birçok alanda pandemi öncesi sürdürülen kurslar yeniden açıldı.
TÜGVA Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Temsilciliği binasında 12 derslikte verilen eğitimler ve kurslarla geleceğin teminatı yaklaşık 50 gencin eğitim hayatlarını destekleyecek, ahlaki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak etkinlikler yapılıyor.
TÜGVA Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Temsilcisi İsmail Bozdoğan burada yaptığı açıklamada Onikişubat İlçe Temsilciliği Olarak Hizmetlerini Devam Ettirdiklerini Belirtti.
TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, yaptığı açıklamada gençlik için ellerinden gelen bütün gayretleri gösterdiklerini belirterek kursların eğitim ve etkinliklerin yeniden başladığını söyledi.
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