TÜGVA üyesi gençlerden polise çorba ikramı

Elbistan’da TÜGVA üyelerince sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polis memurlarına çorba ikramında bulunuldu.

İlçe girişinde ki polis kontrol noktası ile emniyet müdürlüğü binasında nöbette olan polislere kendi elleri ile ikramda bulunan gençler, polislerle sohbet edip her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Gecenin soğuğunda sıcak çorba sürpriziyle karşılaşan polis memurları duyarlılıklarından dolayı gençlere teşekkür etti.

TÜGVA Elbistan temsilcisi Recep Çiftlikli, zor koşullarda görev yapan polis memurlarına sıcak çorba ikram ederek yanlarına olmak istediklerini söyledi.

İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde polise yapılan eylemi kınadıklarını ve her zaman polisin yanında olduklarını ifade eden Çiftlikli yaptığı açıklamada: “ Boğaziçi üniversitesinde PKK marşları eşliğinde polisimize hakaret edenleri ve saldıranları kınıyoruz. Bu milletin öz evlatlarına bunları reva görenlerin her zaman karşısında olacağız. Fethi Sekinlerin, İsrafil kargıların Durmuş Polatların, Eren Bülbüllerin katillerini biz asla unutmadık. Eğer katil arayanlar varsa kendi karanlık kanlı dünyalarında aynaya baksınlar. Biz Türkiye Gençlik Vakfı olarak her zaman polisimizin yanındayız. Allah onların tırnağına taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.