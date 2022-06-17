TÜGVA yaz kampı başladı
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının Sona Ermesi İle Lise Gençlerine Yönelik Tügva Yaz Kampları Başladı.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2022, 15:19 17.06.2022, 17:27
Liseli Gençler Bu Kamplarda Senenin Yorgunluğu Atılıyor, Denizin Ve Doğanın Keyfi Doyasıya Çıkartıyor.
Çeşitli Oyunlar Ve Yarışmaların Yanı Sıra Gençler Bu Kamplarda Birlik Olmayı Ve Kardeşliklerini Pekiştiriyor.
Tügva Kahramanmaraş İl Temsilciliğinden De Lise Düzeyinde Ki Erkek Ve Kız Öğrenciler Bu Kamplara Katılım Sağlayarak Yaz Dönemi Boyunca Streslerini Atıyor.
Konuyla İlgi Bir Açıklama Yapan Tügva Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Bu Kampların Gençlerin Sosyal Ve Kültürel Gelişimi Açısından Çok Önemli Bir Yere Sahip Olduğuna Dikkat Çekti.
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