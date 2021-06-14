TÜGVA yaz okulu projesi!

TÜGVA’lı gençler yüzme, piknik ve langırt gibi çeşitli sürpriz aktivitelerle de yaz okulu projesinde unutulmaz anılar biriktirecekler.

Ayrıca düzenlenecek çeşitli yarışmalarda hediyeler kazanma şansı yakalayacak olan gençler yaz okulunda birçok diğer sürpriz ile de karşılaşacaklar.