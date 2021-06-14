TÜGVA yaz okulu projesi!
TÜGVA yaz okulu projesiyle ortaokullu öğrenciler ilgi alanına uygun olarak seçeceği futbol, basketbol, voleybol, dart, badminton, mangala, satranç, geleneksel sporlar gibi dersler ile de belirlediği spor dalında eğlenceli vakitler geçirebileceklerdir.
KAHRAMANMARAŞ 14.06.2021, 17:25 14.06.2021, 17:48
TÜGVA’lı gençler yüzme, piknik ve langırt gibi çeşitli sürpriz aktivitelerle de yaz okulu projesinde unutulmaz anılar biriktirecekler.
Ayrıca düzenlenecek çeşitli yarışmalarda hediyeler kazanma şansı yakalayacak olan gençler yaz okulunda birçok diğer sürpriz ile de karşılaşacaklar.
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|70
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|70
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|34
|64
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|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
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|34
|58
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|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
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|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
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|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
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|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
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|38
|66
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|38
|65
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|38
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|38
|45
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|38
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|44
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|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
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|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
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|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
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|44
|13. Valencia
|38
|43
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|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
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