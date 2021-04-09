Tüketici Hakları Konulu Resim Yarışması Ödül Töreni düzenlendi

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce, milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimizi bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, bu konularda farkındalık oluşturmak, sanatsal çalışmalar ve kalıcı eser bırakmaya özendirmek amacıyla; “Tüketici Hakları” konulu tüm Türkiye’de resmi ve özel okullarda “Ortaokullar Arası Resim ve Liseler Arası Karikatür” yarışmaları düzenlenmiştir.

Ülke genelinden Bakanlığımıza ulaşan 1500 civarında resim, 500 civarında karikatür; jüri tarafından kalite, teknik, verdiği mesaj ve yarışma konusuyla ilgisi olup olmadığı, kopya veya alıntı olup olmadığı, öğretmen veya bu konularda yeteneği olan bir başkası tarafından esere müdahale edilip edilmediği gibi kriterler yönünden değerlendirilmiş ve dereceye giren eserler belirlenmiştir.

17 Mart 2021 tarihinde Sayın Bakanımız Ruhsar PEKCAN Hanımefendinin teşrifleriyle gerçekleştirilen “23.&24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Tören” programında Türkiye Geneli değerlendirme sonuçları açıklanarak dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilmiştir.

Yarışmalar kapsamında Türkiye Geneli dereceler dışında ayrıca jüri tarafından il bazlı değerlendirmede yapılmış, Resim ve Karikatür Yarışmalarında İl bazlı yapılan değerlendirme sonucunda yarışmalara eser gönderen illerden İl Birincisi olarak ödüle layık görülen eserler belirlenmiştir.

Buna göre; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Türkiye Geneli Ortaokullar Arası Tüketici Hakları” konulu resim yarışmasında Gazi Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencimiz Edanur Gözüaçık il birincisi olmuştur. Bu vesileyle Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet UÇAR, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve velilerin katılımıyla Gazi Ortaokulunda görkemli bir ödül töreni gerçekleştirildi. Törende Birinci olan öğrenciye çeyrek altın, plaket, akıllı saat ve çeşitli hediyeler ile katılım sertifikası takdim edilmiştir.

Tüm katılımcılara ve okul müdürümüze, öğretmenlerimize, yarışmada başarı gösteren öğrencimize hazırlayan öğretmenimize ve velilerimize teşekkürler edilerek program sona erdi.