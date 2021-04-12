Tüketici haklarını resim ve karikatürlere başarıyla yansıttılar

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce, milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, bu konularda farkındalık oluşturmak, sanatsal çalışmalar ve kalıcı eser bırakmaya özendirmek amacıyla; “Tüketici Hakları” konulu Karikatür yarışması düzenledi.

Yarışmalar kapsamında Türkiye Geneli dereceler dışında ayrıca jüri tarafından il bazlı değerlendirmede yapılıp, Resim ve Karikatür Yarışmalarında İl bazlı yapılan değerlendirme sonucunda yarışmalara eser gönderen illerden İl Birincisi olarak ödüle layık görülen eserler belirlendi.

Buna göre; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Türkiye Geneli Ortaokullar Arası Tüketici Hakları” konulu resim yarışmasında Gazi Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi Edanur Gözüaçık il birincisi oldu.

Bu vesileyle Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve velilerin katılımıyla Gazi Ortaokulunda bir ödül töreni gerçekleştirildi.

Törende Birinci olan öğrenciye çeyrek altın, plaket, akıllı saat ve çeşitli hediyeler ile katılım sertifikası takdim edildi.