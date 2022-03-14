Tüketiciyi koruma teklifi komisyonda kabul edildi!
Tüketicileri Koruma Yasası geçen günlerde TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi.
KAHRAMANMARAŞ 14.03.2022, 16:50
Bu anlamda tüketicileri yakından ilgilendiren 19 yasa ilerleyen zamanda hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Nesih Tanrıverdi, kabul edilen öneriler hakkında bilgi verdi.
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