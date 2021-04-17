Tüketirken aşırıya kaçmamak gerekiyor! Meyan şerbetinin fazlası sağlığa zararlı

Kahramanmaraş’ta ramazan ayında ve sıcak ayların vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan meyan şerbetinin vücuda faydaları var ancak fazla içildiğinde bazı sorunları da beraberinde getiriyor.

KAHRAMANMARAŞ 17.04.2021, 14:01 17.04.2021, 14:59
Tüketirken aşırıya kaçmamak gerekiyor! Meyan şerbetinin fazlası sağlığa zararlı

Uzmanlar meyan şerbetinin ölçüsünü ayarlayarak ve abartılmadan tüketilmesinin sağlık açısından çok faydalı olacağını söylüyor.



Meyan şerbeti tüketiminde tansiyon ve şeker hastalarına uyarılarda bulunan. Diyetisyen Halime Demirciler, “Demleme süresi de yine bizim için önemli, tüketenler ona dikkat etmeli taze olmalı tarçın ve karanfil desteği ile beraber kan şekerini dengelemek konusunda güzel bir içecek” olduğunu söyledi.



Diyetisyen Halime Demirciler konuşmasına şöyle devam etti;
“Mayam vücudumuzda su tutulumu yapar. Ramazan için mantıklı bir içecek ama tansiyon hastalarının çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü vücutta suyu tutarken hani sodyum dengesizliğinden ötürü tansiyonunuzu yükseltebiliyor. Ve şeker açısından; Şeker hastaları genellikle çok çok rahat ya da önemsemeden içe biliyorlar ama şekere göre çok aslında tat olarak 40 kat daha şirin deniyor. Ama içerik açısından baktığımız zaman öyle bir kalorisi ya da çok çok iyi şeker içeriği yok. Yani evet içebilirler ama herkeste kişiden kişiye çok farklı sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. O yüzden temkinli olmak çok mantıklı bir de yine aynı şekilde demleme esnasında hani çok uzun çok koyu kalmış ya da işte bir gün önceden kalanları içebiliyorlar.  Örneğin o tarz demleme süresi de yine bizim için önemli ona dikkat etmek gerekiyor. Taze olmalı tarçın ve karanfil desteği ile beraber kan şekerini dengelemek konusunu güzel bir içecektir.

“Meyan Şerbetini Abartmadan İçebiliriz”

 İsteyen kişileri oruçunu meyan şerbetiyle tabii ki de açabilir onu kendi zevkine bırakıyoruz. Ama hani direkmen sıkıntı edebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Yani aman açmasın ya da işte kesin bunla açsın hani o ayrımı yapmayız kişinin zevkine bırakıyoruz. Ama hiçbir şeyi abartmamak gerekiyor. Hani gerçekten ben baktığım zaman toplumda özellikle Kahramanmaraş’ta hani faydalı evet çok içelim ya da işte zararlı tamamen kaldıralım. Yani bu ölçütü ayarlamak bizim için çok önemli gerçekten. Yani abartmadan içebiliriz.”

Muhabir: Gökhan Çalı

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