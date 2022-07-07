Tüm Çabamız Kahramanmaraş’ımız İçin

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu ilçesinde görev yapan muhtarları makamında ağırladı. Ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımıza hizmet noktasında muhtarlarımızla bir araya gelmeye, istişarelerde bulunmaya ve taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Bugün de Dulkadiroğlu ilçemizde görev yapan muhtarlarımızı misafir ettik. Şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hayata geçireceğimiz yatırımlarla şehrimizin katma değerini artırmaya devam edeceğiz. Şehrimiz için iş birliğiyle çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm çabamız Kahramanmaraş’ımız için” diye konuştu.

Dulkadiroğlu’na Değer Katan Yatırımlar

Dulkadiroğlu ilçesinde devam eden çalışmalarla ilgili bilgileri de paylaşan Başkan Güngör, “Bu sezon şehir genelinde bin kilometreye yakın asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçemizde de önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. İlçemizin ulaşımını rahatlatacak iki projemiz, Kanlıdere Köprüsü ve Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak çalışmalarımız da hızla devam ediyor. İnşallah belirlediğimiz süre içerisinde bu çalışmalarımızı da Dulkadiroğlu ilçemize ve şehrimize kazandırmış olacağız. Yine ilçemizde tarihi konak restorasyonlarımızı da sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Muhtarlar da Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür etti.