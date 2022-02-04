Tüm Camilerde Mevlid-i Şerif Okundu
Milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Kurtuluş Haftası etkinlikleri, tüm camilerde okunan hatim duası ve Mevlid-i Şerif’lerle başladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri başladı. Etkinlik takvimi kapsamında Ulu Camii başta olmak üzere müftülüğün belirlediği camiilerde şehitler için hatim duası ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Ulu Camii de kılınan Cuma namazının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen yaptığı açıklamada, “Kurtuluşumuzun 102. yıl dönümü münasebetiyle Kutlama Haftası etkinliklerimiz başladı. Şehitlerimiz için hatim duası ve Mevlid-i Şerif okundu. Bir kez daha şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 12 Şubat tarihine kadar etkinliklerimiz devam edecek. İnşallah bu haftayı hemşehrilerimizle birlikte coşkuyla eda edeceğiz. Düzenleyeceğimiz programlarımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerini kullandı.
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