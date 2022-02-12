TÜMKİAD İl Başkanlığından KMTSO’ya ziyaret

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu’nu ziyaret etti.

TÜMKİAD İl Başkanı Muhammet Eliaçık ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı ziyarette dernek çalışmaları ve projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, ekip ile tecrübelerini ve fikirlerini paylaşarak sohbet etti.

“BALCIOĞLU, KMTSO’YA AYRI BİR VİZYON KATTI”

Ziyaretle ilgili olarak gazetecilere açıklama yapan TÜMKİAD İl Başkanı Muhammet Eliaçık, “Ticaret ve Sanayi odaları şehirler için önemli bir yere sahiptir. Bizler ticaretin her zaman gelişmesi ve büyümesi için yapılan adımların, iş ortaklıklarının yanındayız. Bugün ki ziyaretimizde de, ilimize Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapmış oldukları katkılardan ve başarılı çalışmalardan dolayı Şahin Başkanı tebrik ederek, odaya katmış olduğu vizyondan dolayı kendisine ayrıca teşekkür ettim. Tecrübe paylaşımı ve önümüze ışık tutan fikirleri bizleri çok mutlu etti.” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI”

Balcıoğlu’ndan yapmış oldukları çalışmaları dinlendiklerini belirten Eliaçık, “Bize bir ağabey olarak samimi yaklaşımı çok güzeldi. Bize bulunduğu bazı tavsiyelerde vardı. Özellikle yatırım için bir saat sonrasının geç olduğunu, eğer aklınızda bir fikir varsa bunu hemen yapmanız gerekiyor dediği kısmı vurgulamak istiyorum. Markalaşma yönünde, şirketlerin dijitalleşmesi yönünde oda olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.” ifadelerini kullandı.

Şahin Balcıoğlu’nun birlik ve beraberlik mesajını çok önemsediğini aktaran Eliaçık, “TÜMKİAD olarak biz her zaman bu şehirde birlik ve beraberlikten yanayız. Sanayiciler Lokomotif, Lokomotife bağlı vagonlar ise halktır, vagonun hareket etmesini sağlayan tekerlekler ise esnaflardır. Lokomotifi hedefe götüren makinist ise siyasetçilerdir. Çerçeve bir bütündür. Bu yüzden hep birlikte bir olursak hareket edebiliriz.” diye konuştu.