TÜMKİAD Kahramanmaraş şubesi açıldı
Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği TÜMKİAD Kahramanmaraş şubesi açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 16.10.2021, 16:54 16.10.2021, 19:14
Ağustos ayında Genel Merkez tarafından il başkanı olarak atanan Muhammet Eliaçık, çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak il binasının açılışını gerçekleştirdi.
Açılış programına TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, STK temsilcileri yetkililer ve vatandaşlar katılım sağladı.
Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan il başkanı Muhammet Eliaçık, kimseyi ötekişletirmeden adım attıklarını söyledi.
TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, ise ülke ekonomisine katkı sağlayan bir dernek olduklarını söyledi.
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