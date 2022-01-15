TÜMKİAD Kahramanmaraş’ta iş insanlarıyla buluştu

Onikişubat ilçesinde bir restoranda gerçekleştirilen buluşmaya, 40 farklı sektörden 60 iş insanı katıldı. Programda TÜMKİAD'ın projeleri ve geleceğe yönelik hedeflerinin tanıtımı yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık, Kahramanmaraş'ta STK'cılık anlayışına yeni bir kültür yansıtmak için mücadele verdiklerini ve bir yıllık süre sonunda, "Yılın en iyi çıkış yapan STK Başkanı" ödülünü alarak bu başarını taçlandırdıklarını hatırlattı.