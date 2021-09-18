TÜMKİAD Kahramanmaraş’ta iş insanlarıyla kahvaltıda buluştu

Onikişubat ilçesinde bir restoranda gerçekleştirilen buluşmaya, iş dünyasından yoğun ilgi gösterildi.

45 farklı sektörden iş insanının bir araya geldiği programda TÜMKİAD'ın projeleri ve geleceğe yönelik planladığı etkinlikler tanıtıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık, görevi devralmalarının ardından Kahramanmaraş’ta STK’cılık anlayışına yeni bir kültür yansıtmak için mücadeleler verdiklerini belirtti.

Program sonunda yaptığı açıklamada 45 farklı sektörden 60 iş insanının toplantıda bir araya geldiklerini belirten Eliaçık, Kahramanmaraş’ta 7’den 70’e iş insanlarının bir araya gelerek şehri hak ettiği yere yükseltmek ve şehirden binlerce marka çıkartarak Dünya’da şehrimizi temsil edecek markaların çıkması için mücadele ettiklerinin altını çizdi.