TÜMKİAD tarafından 2. yıl buluşması düzenlendi

“Yüreği Kahramanmaraş için atan herkesle yolumuz bir” sloganıyla bir yılı geride bırakan TÜMKİAD, yeni yönetim kurulu ve yeni teşkilatlanma düzeniyle, programda genç girişimcileriyle bir araya geldi.

Programa katılamayan TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu mesaj gönderdi

Programda TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık açılış konuşmalarını yaptı.

Programa TÜMKİAD Sektörer Komisyon Başkanı Ahmet Artuk, Teşkilatlanma Komisyon Başkanı Ferhat Gemci, Yatırım ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Hüseyin Eşin, İş Kadınları Komisyon Başkanı Mehtap Tekinşen, Ticari Faliyetler Komisyon Başkanı Sami Saçmalı ve TÜMKİAD üyeleri katılım sağladı.

Program Plaket takdimiyle son buldu.